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1 час назад

Собянин анонсировал ввод части южного участка Московского скоростного диаметра

Майк Габриелян

Власти Москвы пообещали в мае ввести в строй участок Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. https://t.me/mos_sobyanin/3810

Собянин анонсировал ввод части южного участка Московского скоростного диаметра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введём в мае этого года», - написал градоначальник в Telegram-канале.

По его словам, участок уже готов больше чем на 80%. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливнёвки и ограждения.

Проектом предусмотрено 11 км новых дорог, включая две эстакады и подземный пешеходный переход. Новая инфраструктура сделает намного доступнее район Печатники.

Ранее стало известно, что Москва стала городом с самым быстрым метро в мире.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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