Собянин анонсировал ввод части южного участка Московского скоростного диаметра

Власти Москвы пообещали в мае ввести в строй участок Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. https://t.me/mos_sobyanin/3810
«Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введём в мае этого года», - написал градоначальник в Telegram-канале.
По его словам, участок уже готов больше чем на 80%. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливнёвки и ограждения.
Проектом предусмотрено 11 км новых дорог, включая две эстакады и подземный пешеходный переход. Новая инфраструктура сделает намного доступнее район Печатники.
Ранее стало известно, что Москва стала городом с самым быстрым метро в мире.