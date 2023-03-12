Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы

В столице сегодня работают 21 технопарк и 210 коммерческих площадок, где юные москвичи познают современные профессии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Каждый технопарк – это специальная зона с высокотехнологичным оборудованием для учёбы и экспериментов. Здесь школьники с шести лет и студенты колледжей пробуют себя в разных разработках", – написал мэр.

По его словам, молодежь изучает IT-специальности, основы дизайна, робототехнику и анимацию. Ребята младшего возраста учатся на простых моделях, а те, кто постарше, работают уже над серьезными продуктами.

По словам градоначальника, многие учащиеся считают технопарки своим вторым домом, им нравится работать за профессиональным оборудованием, а многие планируют продолжать учебу.

В этом году количество площадок дополнительного образования в Москве увеличат. Это, отмечает мэр, позволит детям посещать занятия в пешей доступности от дома. Узнать подробнее о работе технопарков можно на сайте проекта.