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33 минуты назад

Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы

Москва24иещё 2

В столице сегодня работают 21 технопарк и 210 коммерческих площадок, где юные москвичи познают современные профессии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Каждый технопарк – это специальная зона с высокотехнологичным оборудованием для учёбы и экспериментов. Здесь школьники с шести лет и студенты колледжей пробуют себя в разных разработках", – написал мэр.

По его словам, молодежь изучает IT-специальности, основы дизайна, робототехнику и анимацию. Ребята младшего возраста учатся на простых моделях, а те, кто постарше, работают уже над серьезными продуктами.

По словам градоначальника, многие учащиеся считают технопарки своим вторым домом, им нравится работать за профессиональным оборудованием, а многие планируют продолжать учебу.

В этом году количество площадок дополнительного образования в Москве увеличат. Это, отмечает мэр, позволит детям посещать занятия в пешей доступности от дома. Узнать подробнее о работе технопарков можно на сайте проекта.

Ранее стало известно, что московские школьники посетили ведущие столичные вузы в рамках предпрофессиональных каникул. Они имели возможность вести исследовательскую деятельность под руководством преподавателей вузов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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