Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды

В Дептрансе предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды в Москве.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта", – отметили в телеграм-канале ведомства.

В столичном Дептрансе уточнили, что некоторые маршруты могут быть оперативно временно изменены. Пассажиров попросили внимательного следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы.