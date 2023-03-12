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1 час назад

В Дептрансе предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды в Москве

Москва24

В Дептрансе предупредили о задержках наземного транспорта из-за погоды в Москве.

Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта", – отметили в телеграм-канале ведомства.

В столичном Дептрансе уточнили, что некоторые маршруты могут быть оперативно временно изменены. Пассажиров попросили внимательного следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы.

Синоптики предупреждают, что до 21:00 12 марта ожидается местами сильный снег, кроме того, до 21:00 14 марта ожидаются порывы ветра 15–18 метров в секунду и гололедица.

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