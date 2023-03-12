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27 минут назад

На двух улицах ВАО завершилась реконструкция газопровода

Mos.ruиещё 1

Работы вели с особой осторожностью, без применения ударных и вибромеханизмов.

На двух улицах ВАО завершилась реконструкция газопровода
Фото: Mos.ruMos.ru

Специалисты АО «Мосгаз» завершили начавшиеся весной прошлого года работы по реконструкции газопровода низкого давления на улицах Златоустовской и 8 Марта в ВАО.

По словам генерального директора Мосгаза Гасана Гасангаджиева, прокладка нового трубопровода протяженностью более 1,5 километра велась в условиях плотной городской застройки и при значительном количестве зеленых насаждений.

«Работы вели с особой осторожностью, без применения ударных и вибромеханизмов. На расстоянии менее одного метра от действующих сетей земляные работы наши специалисты проводили вручную. Стальную трубу заменили на полиэтиленовую, выполнили противокоррозионную защиту, установили 26 новых фасадных кранов. При этом использовались материалы исключительно отечественного производства», — рассказал Гасан Гасангаджиев.

В зонах производства работ не было возможности складировать строительные материалы, в связи с чем необходимое оборудование доставляли прямо перед использованием, а затем снова увозили.

Газопровод низкого давления был уложен в 1960 году, за это время стальная труба была подвержена коррозии.

После завершения строительно-монтажных работ и потепления специалисты АО «Мосгаз» восстановят все зеленые насаждения. Для растений создадут толщу почвообразующего грунта.

Новости Москвы,Гасан Гасангаджиев,
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