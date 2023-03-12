Два подземных паркинга в Чертаново Северном отремонтируют

Специалисты обновят отделку и модернизируют инженерные сети.

Фото: Mos.ru Mos.ru

На юге столицы в домах, расположенных в микрорайоне Северное Чертаново, отремонтируют два подземных паркинга, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«В рамках проектов будут отремонтированы паркинги в двух домах. Работы включают обновление отделки: окрашивание стен и колонн, ремонт потолков и замену керамической плитки пола», — рассказала АннаАнна Яковлева, председатель ведомства.

Специалисты отремонтируют лестницы, заменят двери, окна и ворота. После этого оштукатурят и покрасят откосы. Кроме того, ремонтные работы затронут и инженерные сети.

Будут модернизированы системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. В паркингах заменят объединенную систему автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, а также системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Помимо этого, автостоянки оснастят системой речевого оповещения.