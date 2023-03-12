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9 минут назад

Два подземных паркинга отремонтируют в экспериментальном районе Северное Чертаново

Mos.ruиещё 1

Специалисты обновят отделку и модернизируют инженерные сети.

Два подземных паркинга в Чертаново Северном отремонтируют
Фото: Mos.ruMos.ru

На юге столицы в домах, расположенных в микрорайоне Северное Чертаново, отремонтируют два подземных паркинга, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«В рамках проектов будут отремонтированы паркинги в двух домах. Работы включают обновление отделки: окрашивание стен и колонн, ремонт потолков и замену керамической плитки пола», — рассказала АннаАнна Яковлева, председатель ведомства.

Специалисты отремонтируют лестницы, заменят двери, окна и ворота. После этого оштукатурят и покрасят откосы. Кроме того, ремонтные работы затронут и инженерные сети.

Будут модернизированы системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. В паркингах заменят объединенную систему автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, а также системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Помимо этого, автостоянки оснастят системой речевого оповещения.

Микрорайон Северное Чертаново — это комплекс жилых зданий повышенной комфортности, построенный в 1975–1982 годах. При возведении этого жилого района использовались передовые строительные технологии того времени и был опробован ряд архитектурных и инженерных идей, которые должны были коренным образом изменить вид современного города.

Новости Москвы,Анна Яковлева,
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