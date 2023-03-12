Москвичи вспомнили купание в фонтане возле МГУ

«В то лето купался в этом фонтане. Было довольно жарко в июле», «Нас тоже водили купаться в фонтанах, но детьми. Раньше никто не думал о качестве воды в них. Остались приятные воспоминания», «Я там купалась с одноклассниками», «Мы тоже в фонтаны лазали, только не помню, чтобы в купальниках», «Помню, как мы там купались. Только эти железные конструкции фонтана доставляли неудобство», — вспомнили подписчики группы.