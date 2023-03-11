Опубликована история первой велосипедной дорожки в Москве

«Сейчас вся Москва усыпана велодорожками и можно выбрать, где покататься, не сталкиваясь и не пересекаясь с пешеходами. А ведь первая такая дорожка в столице появилась только в 1897 году», — отметил автор в сообществе «Москва: История Москвы».