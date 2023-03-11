В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Собянин: Созданные в Москве мультфильмы популярны во всем мире

Национальная Служба Новостейиещё 2

С 2022 года 20 московских кинокомпаний получили 55 млн рублей финансовой поддержки. Благодаря поддержке Московского экспортного центра киноцентры заключили экспортные контракты на сумму 7,9 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Созданные в Москве мультфильмы популярны во всем мире
Фото: ТАССТАСС

«Московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других. Зрители больше всего полюбили мультики «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино», «Снежная Королева», «Приключения Пети и Волка» - и это только некоторые, всех и не перечислить. Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах», - сообщил Сергей Собянин.

Собянин пообещал продолжить поддерживать кинокоммпании и в 2023 году. Для них организуют отраслевую бизнес-миссиюв рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). Также студии Москвы в ноябре в Индии представят объединенную экспозиция в рамках Film Bazaar.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий