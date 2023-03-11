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36 минут назад

В Москве выявили 2 214 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 1

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 214 против 1 327 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В Москве выявили 2 214 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 442 789 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 7 против 9 днем ранее, до 48 322. Таким образом, в городе зарегистрировали минимальное количество смертей из-за ковида за сутки с 25 июля 2022 года.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 121, до 3 245 914.

В Подмосковье выявили 255 случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в области выявили 1 143 299 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 281, до 1 122 724. Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано.

В Санкт-Петербурге за сутки диагностировали 1 302 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 892 578 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления увеличилось на 1 657, до 1 844 012. Умерли за сутки 11 заразившихся, всего с начала пандемии - 37 226.

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