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32 минуты назад

Москвичам рассказали, как БКЛ изменит транспортную обстановку в столице

Вечерняя Москва

Работа Большой кольцевой линии (БКЛ) метро позволит улучшить транспортную ситуацию в столице. Об этом в субботу, 11 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали, как БКЛ изменит транспортную обстановку в столице
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Этот важнейший проект в области метростроения уже сейчас меняет жизнь всего города: мы видим это по популярности станций новой линии. Эффект от запуска БКЛ почувствуют даже те москвичи, которые не планируют регулярно пользоваться Большой кольцевой линией, — сказал он.

В частности, дороги разгрузятся до 15 процентов, что уменьшит количество выбрасываемых выхлопных газов в Москве. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, благодаря открытию БКЛ Филевская и Арбатско-Покровская ветки разгрузятся до 22 процентов, Калужско-Рижская линия — до 17 процентов, а Таганско-Краснопресненская линия — до 20 процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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