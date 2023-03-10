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36 минут назад

Среднеэтажный квартал с пиксельными фасадами возведут в Новой Москве

Вечерняя Москва

В Новой Москве будет возведен квартал средней этажности с фасадами в стиле пиксель-арт. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Среднеэтажный квартал с пиксельными фасадами возведут в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что на большей части фасадов предусмотрены кубические балконы в данном стиле с панорамным остеклением.

Данное решение, продолжил Кузнецов, поддерживается разноразмерными окнами, которые в некоторых корпусах оформлены контрастными декоративными вставками из алюминия по периметру проемов.

Во время строительных работ будут использоваться разные виды кирпича. К примеру, для создания глубины и сложности оттенков запланирована нелинейная пиксельная кладка матовым клинкерным и фактурным кирпичом.

А для акцентных корпусов бирюзового и голубого цветов применят глянцевый глазурованный кирпич, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Москомархитектура также согласовала проект дома на улице Нансена, который построят по программе реновации. В доме будет 372 квартиры и подземная парковка. Первые этажи здания оформят бетонной плиткой, а придворовую территорию озеленят.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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