Среднеэтажный квартал с пиксельными фасадами возведут в Новой Москве

В Новой Москве будет возведен квартал средней этажности с фасадами в стиле пиксель-арт. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что на большей части фасадов предусмотрены кубические балконы в данном стиле с панорамным остеклением.

Данное решение, продолжил Кузнецов, поддерживается разноразмерными окнами, которые в некоторых корпусах оформлены контрастными декоративными вставками из алюминия по периметру проемов.

Во время строительных работ будут использоваться разные виды кирпича. К примеру, для создания глубины и сложности оттенков запланирована нелинейная пиксельная кладка матовым клинкерным и фактурным кирпичом.

А для акцентных корпусов бирюзового и голубого цветов применят глянцевый глазурованный кирпич, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.