В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
32 минуты назад

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «небывалых осадках» в выходные

Вечерняя Москва

Сугробы в Москве в субботу, 11 марта, могут вырасти до полуметра, после чего с каждым днем снежный покров будет только таять. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил москвичей о «небывалых осадках» в выходные
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении ознаменуется проклятьем выходных — на регион обрушатся небывалые осадки, — сказал синоптик.

Так, утром в субботу, 11 марта, с приближением теплого атмосферного фронта начнется снег, который к вечеру станет переходить в ледяной дождь. Сугробы же до полудня достигнут своей максимальной высоты: например, до 46 сантиметров на ВДНХ и до 50 — в Тушине, что на 14 сантиметров выше нормы.

В воскресенье, 12 марта, в теплый сектор циклона будет прорываться поток атлантического воздуха, в результате чего ночью стоит ожидать «первых весенних дождей», которые из-за приближения холодного фронта во второй половине дня превратятся «в заряды мокрого снега».

До полудня столбики термометров успеют подняться до плюс 4–6 градусов, однако вечером ожидается ощутимое похолодание: температура воздуха уйдет в минус, а на дорогах образуется гололедица.

Вечером скорость ветра в порывах будет достигать штормовых значений — 15 метров в секунду, написал Тишковец в Telegram-канале.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» в ближайшие выходные.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий