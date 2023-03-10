Синоптик предупредил москвичей о «небывалых осадках» в выходные

Сугробы в Москве в субботу, 11 марта, могут вырасти до полуметра, после чего с каждым днем снежный покров будет только таять. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Финал текущей недели в Центральной России в метеорологическом отношении ознаменуется проклятьем выходных — на регион обрушатся небывалые осадки, — сказал синоптик.

Так, утром в субботу, 11 марта, с приближением теплого атмосферного фронта начнется снег, который к вечеру станет переходить в ледяной дождь. Сугробы же до полудня достигнут своей максимальной высоты: например, до 46 сантиметров на ВДНХ и до 50 — в Тушине, что на 14 сантиметров выше нормы.

В воскресенье, 12 марта, в теплый сектор циклона будет прорываться поток атлантического воздуха, в результате чего ночью стоит ожидать «первых весенних дождей», которые из-за приближения холодного фронта во второй половине дня превратятся «в заряды мокрого снега».

До полудня столбики термометров успеют подняться до плюс 4–6 градусов, однако вечером ожидается ощутимое похолодание: температура воздуха уйдет в минус, а на дорогах образуется гололедица.

Вечером скорость ветра в порывах будет достигать штормовых значений — 15 метров в секунду, написал Тишковец в Telegram-канале.