В Москве продолжат развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

Госкорпорация «Росатом» и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого продолжат развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей в столице. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

«Сегодня в Москве при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина создается мощный кластер электромобилестроения. Подписанное с «Росатомом» соглашение поможет ускорить расширение электрозарядной инфраструктуры в столице. Появится еще больше доступных электрических зарядных станций», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с «Росатомом» позволит устанавливать больше зарядных станций для электромобилей - владельцы электрокаров смогут заряжаться вблизи офисов и других точек притяжения; разрабатывать технические решения по интеграции данных в единую ИТ-систему транспортного комплекса Москвы; стимулировать развитие зарядной инфраструктуры, в том числе в сервисах такси и каршеринга, - у жителей появится больше возможностей в выборе машин.