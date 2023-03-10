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1 час назад

Дептранс и «Росатом» продолжат развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей в Москве

Агентство «Москва»иещё 1

Госкорпорация «Росатом» и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого продолжат развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей в столице. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В Москве продолжат развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в Москве при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина создается мощный кластер электромобилестроения. Подписанное с «Росатомом» соглашение поможет ускорить расширение электрозарядной инфраструктуры в столице. Появится еще больше доступных электрических зарядных станций», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с «Росатомом» позволит устанавливать больше зарядных станций для электромобилей - владельцы электрокаров смогут заряжаться вблизи офисов и других точек притяжения; разрабатывать технические решения по интеграции данных в единую ИТ-систему транспортного комплекса Москвы; стимулировать развитие зарядной инфраструктуры, в том числе в сервисах такси и каршеринга, - у жителей появится больше возможностей в выборе машин.

Как отмечается, новый партнер проекта по установке зарядных станций для электромобилей «Энергия Москвы» - национальный лидер в производстве электроэнергии. «Росатом» занимается производством инновационной продукции, проведением научных исследований и развитием экопроектов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Владимир Путин,Росатом,
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