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25 минут назад

В Новой Москве ночью заметили четыре НЛО

News.ru

В Новой Москве ночью были замечены четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте, сообщает Telegram-канал SHOT. НЛО были замечены полицией недалеко от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Какие-либо подробности не приводятся.

В Новой Москве ночью заметили четыре НЛО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Новой Москве ночью заметили четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. <...> Что это было, выясняется, — сказано в сообщении.

Минобороны РФ 28 февраля сообщило о подавлении российскими средствами РЭБ украинских дронов, пытавшихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал о падении беспилотника в районе деревни Губастово под Коломной. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе также нашли обломки трех беспилотников. Также Telegram-канал «112» сообщал, что в Санкт-Петербурге из-за «неопознанного летающего объекта» была приостановлена работа аэропорта Пулково, однако Минобороны заявило, что в регионе проводили учения ПВО.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что инциденты с «неопознанными летающими объектами» в России являются «внутренними атаками», связанными с ростом «панических и дезинтеграционных процессов». Он утверждает, что Киев не причастен к ударам по территории России и лишь обороняется.

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