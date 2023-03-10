В Новой Москве ночью заметили четыре НЛО

В Новой Москве ночью были замечены четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте, сообщает Telegram-канал SHOT. НЛО были замечены полицией недалеко от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Какие-либо подробности не приводятся.

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В Новой Москве ночью заметили четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. <...> Что это было, выясняется, — сказано в сообщении.

Минобороны РФ 28 февраля сообщило о подавлении российскими средствами РЭБ украинских дронов, пытавшихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал о падении беспилотника в районе деревни Губастово под Коломной. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе также нашли обломки трех беспилотников. Также Telegram-канал «112» сообщал, что в Санкт-Петербурге из-за «неопознанного летающего объекта» была приостановлена работа аэропорта Пулково, однако Минобороны заявило, что в регионе проводили учения ПВО.