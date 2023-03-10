Столичные причалы начали готовить к открытию навигации

Несмотря на морозную весеннюю погоду, специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных причалов к пассажирской навигации. Начнется она в конце апреля. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"На 44 причалах будет проведен целый комплекс подготовительных работ. В первую очередь, их очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, - отметил Петр Бирюков. - Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски".

При необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.