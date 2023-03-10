Названы даты проведения московских велофестивалей в 2023 году

Сегодня появилась информация о датах проведения в 2023 году московских велофестивалей. Они пройдут в субботние дни 20 мая и 16 сентября. Участников акции и гостей спортивных праздников ждут интересные мероприятия и запоминающиеся стартовые городки. Об этом рассказал официальный сайт мэра столицы.

«В 2023-м мы продолжим вносить вклад в развитие велосипедной культуры и здорового образа жизни и проведем два фестиваля — весной и осенью. Приглашаем всех принять участие в городских праздниках», — заявили в столичной мэрии.

Велофестивали вернулись на московские улицы в прошлом году после двухлетнего перерыва. Уже состоялись три масштабных велосипедных пробега общей протяженностью в 65 км. Каждый фестиваль был уникален по концепции и числу участников. На весеннем велофестивале прошлого года по Садовому кольцу промчались более 42 тысяч человек, а сентябрьский заезд 2022 года стал самым протяженным, его длина составила 29 км. Примечательно, что в рамках осеннего старта были впервые организованы заезды участников на легком электротранспорте.