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41 минуту назад

Названы даты проведения московских велофестивалей в 2023 году

Вести Подмосковья

Сегодня появилась информация о датах проведения в 2023 году московских велофестивалей. Они пройдут в субботние дни 20 мая и 16 сентября. Участников акции и гостей спортивных праздников ждут интересные мероприятия и запоминающиеся стартовые городки. Об этом рассказал официальный сайт мэра столицы.

Названы даты проведения московских велофестивалей в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2023-м мы продолжим вносить вклад в развитие велосипедной культуры и здорового образа жизни и проведем два фестиваля — весной и осенью. Приглашаем всех принять участие в городских праздниках», — заявили в столичной мэрии.

Велофестивали вернулись на московские улицы в прошлом году после двухлетнего перерыва. Уже состоялись три масштабных велосипедных пробега общей протяженностью в 65 км. Каждый фестиваль был уникален по концепции и числу участников. На весеннем велофестивале прошлого года по Садовому кольцу промчались более 42 тысяч человек, а сентябрьский заезд 2022 года стал самым протяженным, его длина составила 29 км. Примечательно, что в рамках осеннего старта были впервые организованы заезды участников на легком электротранспорте.

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