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2 часа назад

Власти Москвы назвали даты проведения столичных велофестивалей

Говорит Москваиещё 4

Они пройдут 20 мая и 16 сентября. «Для жителей и гостей города подготовили новые форматы и запланировали различные мероприятия», — отметил заммэра Максим Ликсутов. Кроме того, по его словам, для участников обустроят яркие стартовые площадки. В 2022 году прошло три масштабных велопраздника, общая протяжённость маршрутов составила 65 километров. Так, в сентябре состоялась велогонка «Две реки». Соревнование прошло в двух форматах: групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров — для тех, кто только решил попробовать свои силы на трассе. Маршрут пролегал по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем недалеко от комплекса «Москва-Сити».

Велофестивали в Москве пройдут 20 мая и 16 сентября
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
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