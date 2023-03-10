Велофестивали в Москве пройдут 20 мая и 16 сентября

Они пройдут 20 мая и 16 сентября. «Для жителей и гостей города подготовили новые форматы и запланировали различные мероприятия», — отметил заммэра Максим Ликсутов. Кроме того, по его словам, для участников обустроят яркие стартовые площадки. В 2022 году прошло три масштабных велопраздника, общая протяжённость маршрутов составила 65 километров. Так, в сентябре состоялась велогонка «Две реки». Соревнование прошло в двух форматах: групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров — для тех, кто только решил попробовать свои силы на трассе. Маршрут пролегал по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем недалеко от комплекса «Москва-Сити».