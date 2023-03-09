Москвичей предупредили о возвращении январских морозов

В ночь на субботу, 11 марта, в Москву придут январские морозы, ожидается падение температуры до минус 20 и ледяной дождь. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на погоду в Москве в пятницу и субботу будет влиять скандинавский антициклон.
«Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус пяти — минус десяти, днем минус одного — минус шести, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы — в Москве минус 10 — минус 12, по области минус 9 — минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 — минус 20», — отметил синоптик.
Также Тишковец добавил, что днем 11 марта ожидается пасмурная погода и небольшой снег, который к вечеру местами перейдет в ледяной дождь.