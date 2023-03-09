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29 минут назад

Главный вход в Московский зоопарк будет закрыт до 28 марта

Вечерняя Москваиещё 1

В период с 10 по 28 марта главный вход в Московский зоопарк будет закрыт из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Главный вход в Московский зоопарк будет закрыт 10-28 марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В связи с подготовкой к сезону и проведением технических работ с 10 по 28 марта будет закрыт главный вход в Московский зоопарк. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и напоминаем, что работают другие входы, — передает Telegram-канал Московского зоопарка.

Жители и гости столицы могут попасть на территорию зоосада через новый вход из станции метро «Баррикадная». Кроме того, пройти можно через детский зоопарк со стороны улицы Садовая-Кудринская и через сувенирную лавку со стороны улицы Красная Пресня.

С 1 по 5 марта в Московском зоопарке состоялась традиционная «Кошачья неделя», приуроченная к Международному дню кошек. Всем желающим давали маршрут с загадками, отсылающими к различным обитателям зоосада. Кроме того, у вольеров также располагались таблички с дополнительными заданиями.

Также стало известно, что участники проекта «Активный гражданин» выберут имя детенышу мандрила. В голосовании предложены следующие варианты: Логон, Конго, Кинг и Акида.

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