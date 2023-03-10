Строительство дома по программе реновации началось в Гольянове

Жилой дом по программе реновации начали возводить на улице Байкальской в столичном районе Гольяново.Там появится три корпуса, которые объединят подземным паркингом. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Фото: пресс-служба Депстроя пресс-служба Депстроя

По его словам, фасады планируется сделать в зелено-песочной гамме и отделать их керамогранитом зеленого цвета и фиброцементными панелями светлого оттенка.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году", – подчеркнул руководитель департамента.

Согласно информации, дом рассчитан на 721 квартиру с улучшенной отделкой по стандартам программы, которая включает в себя 206 однокомнатных квартир, 356 – двухкомнатных и 159 – трехкомнатных.

При этом 11 квартир намерены заселить маломобильными жильцами. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов. Также там установят специальную сантехнику.

В вестибюле жилой части дома планируется отвести помещения для хранения колясок и велосипедов, уборочного инвентаря и почтовых ящиков.

Также в каждом корпусе будут присутствовать современные лифты грузоподъемностью в 630 килограммов и 1 000 килограммов. В них установят визуальные и тактильные средства информации.

Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже намерены сделать в один уровень с поверхностью земли. У входной группы установят плитку с шероховатой поверхностью, а корпуса возведут вокруг двора. Территорию оснастят детской и спортивной площадкой.