Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что вечером в столице зажигается почти миллион уличных светильников.

Фото: AFI Development AFI Development

Он отметил, что у каждого объекта имеется уникальная подсветка, и наслаждаться видами ночной столицы лучше с центральных мостов города.

Отмечается, что наиболее эффектные виды Москвы открываются с Патриаршего, Большого Каменного, Большого Устьинского, Крымского и Третьяковского мостов.