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2 часа назад

Около 2,3 тысячи энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году

Mos.ruиещё 2

В течение 2023 года в Москве обновят около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Большую часть ремонтных работ запланировали на период с апреля по декабрь, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Около 2,3 тысячи энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыПресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«Специалисты комплекса городского хозяйства на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности энергоснабжения предприятий, значимых социальных и жилых объектов. Бесперебойная работа энергетического хозяйства находится на особом контроле, регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте», — отметил заммэра.

По его словам, при планировании работ учитываются периоды с пиковыми нагрузками и праздничные дни.

Специалисты ремонтируют силовые трансформаторы, обновляют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы, приводят в порядок изоляцию и контактные соединения, при необходимости красят металлоконструкции.

В Москве работает более 21 тысячи энергоподстанций. Недавно столичные энергетики модернизировали пять из них: «Ленинскую», «Иловайскую», «Дубровскую», «Гавриково» и «Новоспасскую». Эти крупные подстанции обеспечивают электроэнергией более 1,1 миллиона москвичей.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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