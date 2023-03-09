Около 2,3 тысячи энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году

В течение 2023 года в Москве обновят около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Большую часть ремонтных работ запланировали на период с апреля по декабрь, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«Специалисты комплекса городского хозяйства на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности энергоснабжения предприятий, значимых социальных и жилых объектов. Бесперебойная работа энергетического хозяйства находится на особом контроле, регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте», — отметил заммэра.

По его словам, при планировании работ учитываются периоды с пиковыми нагрузками и праздничные дни.

Специалисты ремонтируют силовые трансформаторы, обновляют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы, приводят в порядок изоляцию и контактные соединения, при необходимости красят металлоконструкции.