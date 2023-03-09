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27 минут назад

В Москве выявили 2 404 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 404 против 2 368 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В Москве выявили 2 404 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 439 248 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее, до 48 306. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 447, до 3 241 382.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 354 против 209 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 142 918 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 176, до 1 122 170. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 174 против 1 241 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 889 985 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 338, до 1 840 794, число умерших возросло на 9, до 37 204.

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