В Москве выявили 2 404 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 404 против 2 368 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 439 248 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее, до 48 306. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 447, до 3 241 382.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 354 против 209 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 142 918 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 176, до 1 122 170. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 174 против 1 241 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 889 985 случаев заражения.