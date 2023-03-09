Около 1,2 тыс. электробусов будет закуплено для Москвы до конца года

Для столицы до конца 2023 года будет закуплено 1,2 тыс. электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем экологически чистый городской транспорт, который не загрязняет окружающую среду и повышает комфорт поездок. В 2022 году открыли крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО. Электробусы впервые поехали в ТиНАО. Еще восемь электробусных маршрутов запустили в разных частях столицы, ими воспользовались уже более 6,7 млн пассажиров. В этом году продолжим развивать зарядную инфраструктуру, откроем новый электробусный парк в Митино и закупим еще 1,2 тыс. электробусов. Их поставят ПАО «КамАЗ» и группа «ГАЗ» - это самый большой контракт на поставку такого транспорта в Европе», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что новые электробусы будут поставлены в столицу в 2023-2024 годах.
В Дептрансе напомнили, что ежедневно на московские маршруты выходит 1 тыс. 55 электробусов. В 2022 году в столице запустили 13 электробусных маршрутов, пять из них - в ТиНАО. Кроме того, в городе установили 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на больше чем 200 зарядных постов.
Как добавили в пресс-службе, благодаря новым поставкам электробусов в 2022 году удалось запустить более длинные маршруты: например №101, который связывает станцию метро «Теплый Стан» с дер. Красная Пахра в ТиНАО.
Отмечается, что самым популярным из 13 новых электробусных маршрутов стал №239 - с момента запуска им воспользовались больше миллиона пассажиров.
В Дептрансе уточнили, что 2023 году в столице продолжат развивать инновационный городской транспорт: установят около 200 ультрабыстрых зарядных станций и запустят около 30 электробусных маршрутов.