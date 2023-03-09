Около 1,2 тыс. электробусов будет закуплено для Москвы до конца года

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем экологически чистый городской транспорт, который не загрязняет окружающую среду и повышает комфорт поездок. В 2022 году открыли крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО. Электробусы впервые поехали в ТиНАО. Еще восемь электробусных маршрутов запустили в разных частях столицы, ими воспользовались уже более 6,7 млн пассажиров. В этом году продолжим развивать зарядную инфраструктуру, откроем новый электробусный парк в Митино и закупим еще 1,2 тыс. электробусов. Их поставят ПАО «КамАЗ» и группа «ГАЗ» - это самый большой контракт на поставку такого транспорта в Европе», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.