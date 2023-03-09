«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до 21:00 субботы, 11 марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в Гидрометцентре России.
— Период предупреждения — до 21:00 11 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится на сайте ведомства.
В четверг, 9 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде простого и мокрого снега. Воздух в столице днем может прогреться до плюс двух градусов, ниже нуля она не опустится. Однако в Подмосковье будет несколько холоднее, там температура может опуститься до минус трех градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 11 метров в секунду, однако возможны порывы до 15 метров.
В Гидрометцентре сообщили, что всю текущую неделю в Московском регионе будет сохраняться зимний характер погоды. В первой половине недели москвичей ожидают морозы до минус 8–10 градусов ночью, а днем температура воздуха составит около нуля градусов.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», когда в столичный регион придет метеорологическая весна.