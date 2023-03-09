«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

В четверг, 9 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде простого и мокрого снега. Воздух в столице днем может прогреться до плюс двух градусов, ниже нуля она не опустится. Однако в Подмосковье будет несколько холоднее, там температура может опуститься до минус трех градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 11 метров в секунду, однако возможны порывы до 15 метров.