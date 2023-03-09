Родители московских выпускников смогут сдать ЕГЭ

В Москве пройдет ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Площадкой для экзамена станет центр независимой диагностики Московского центра качества образования (МЦКО) городского Департамента образования и науки.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

«С 15 по 22 марта любой родитель московского школьника может принять участие в акции и сдать экзамен по русскому языку. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. Задания в них аналогичны тем, которые предложат выпускникам на ЕГЭ в 2023 году. Продолжительность выполнения работы — 60 минут», — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Родители смогут пройти всю процедуру экзамена — от регистрации до получения результатов. Это поможет им понять чувства ребенка, которые он испытывает на экзаменах. На собственном примере взрослые покажут, как справиться с волнением и преодолеть эмоциональное напряжение.

Подать заявку на участие в акции можно на сайте МЦКО, указав тип участника «Участник акции» и выбрав удобную дату сдачи. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования.