Родители московских выпускников смогут сдать ЕГЭ

В Москве пройдет ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Площадкой для экзамена станет центр независимой диагностики Московского центра качества образования (МЦКО) городского Департамента образования и науки.
«С 15 по 22 марта любой родитель московского школьника может принять участие в акции и сдать экзамен по русскому языку. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. Задания в них аналогичны тем, которые предложат выпускникам на ЕГЭ в 2023 году. Продолжительность выполнения работы — 60 минут», — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
Родители смогут пройти всю процедуру экзамена — от регистрации до получения результатов. Это поможет им понять чувства ребенка, которые он испытывает на экзаменах. На собственном примере взрослые покажут, как справиться с волнением и преодолеть эмоциональное напряжение.
Подать заявку на участие в акции можно на сайте МЦКО, указав тип участника «Участник акции» и выбрав удобную дату сдачи. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте.
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования.
Московские школьники с 1 февраля перешли на новый формат обучения, в рамках которого основной упор при подготовке к ЕГЭ делается на выбранные предметы. В расписании 43 тысяч одиннадцатиклассников из школ, которые вошли в пилотный проект, появились специальные практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. На этих занятиях школьники в группах разбирают экзаменационные задания и отрабатывают сложные темы. При этом количество уроков осталось прежним: в феврале закончилось освоение школьной программы по некоторым предметам, изучаемым на базовом уровне, их место заняли практикумы.