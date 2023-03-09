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1 час назад

Сервис "Вывоз ненужных вещей" помог москвичам избавиться от 850 тонн предметов

Москва24иещё 1

С момента запуска сервиса "Вывоз ненужных вещей" осенью 2021 года москвичи с его помощью избавились от 30 тысяч предметов общим весом более чем 850 тонн. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С помощью «Вывоза ненужных вещей» москвичи избавились от 850 тонн предметов
Фото: Москва 24Москва 24

"С помощью сервиса можно бесплатно утилизировать крупногабаритную технику и металлические предметы. В конце 2022 года список вещей расширился. Теперь можно заказать еще и вывоз старого дивана, кровати, кресла, шкафа, телевизора и принтера. Новая услуга предоставляется на платной основе", – рассказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Так, наиболее часто за минувшие полтора года горожане сдавали стиральные машины (9,59 тысячи раз), холодильники (9,57 тысячи раз) и газовые плиты (3,6 тысячи раз). Платным вывозом электроники между тем воспользовались 377 раз, а от диванов таким образом избавились 252 раза.

Отмечается, что 85% сданных через сервис предметов перерабатывают и превращают в сырье для производства новых вещей. Например, детали от холодильников нередко превращаются в элементы сантехники.

Оформить вывоз вещей можно через личный кабинет на портале mos.ru. Мастера приезжают ежедневно с девяти утра до девяти вечера, и сами выносят все ненужные предметы. Весь процесс обычно занимает менее 30 минут.

В июле 2022 года сервис "Вывоз ненужных вещей" портала mos.ru адаптировали для пользователей с нарушениями зрения. Незрячие и слабовидящие пользователи получили возможность прослушать информацию с сайта, а не читать ее.

В рамках повышения инклюзивности платформы проводилось тестирование с участием экспертов с нарушениями зрения, повышалось качество изложения данных и улучшались элементы управления.

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