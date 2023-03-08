Москвичей предупредили об изменчивой погоде

«В ночь на субботу за счет прояснений в облаках минимальная температура в Москве опустится до минус 10-12 градусов, по Московской области до минус 15 градусов. Время от времени будет припускать снег. Дневная температура воздуха в Москве минус 2-0 градусов, по Московской области минус 4 — плюс 1 градус, то есть среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы», — рассказал специалист.