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1 час назад

Москвичей предупредили об изменчивой погоде

Мослента

Изменчивая погода ожидается в Москве на выходных, предупредила жителей столицы специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она сообщила РИА Новости, что атлантические циклоны будут чередовать друг друга.

Москвичей предупредили об изменчивой погоде
Фото: мослентамослента

«В ночь на субботу за счет прояснений в облаках минимальная температура в Москве опустится до минус 10-12 градусов, по Московской области до минус 15 градусов. Время от времени будет припускать снег. Дневная температура воздуха в Москве минус 2-0 градусов, по Московской области минус 4 — плюс 1 градус, то есть среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы», — рассказал специалист.

Позднякова добавила, что в воскресенье, 12 марта, в Москве ожидается осадки, мокрый снег вперемешку с дождем и дневная температура до минус 2-0 градусов. Столица в указанный день будет находиться в теплом секторе атлантического циклона, отметила она.

Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр России предупредил о гололедице в столице.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,
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