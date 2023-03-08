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53 минуты назад

Образование гололедицы ожидается в Москве в ночь на четверг

Агентство «Москва»

В ночь на четверг, 9 марта, в столице ожидается переход температуры через 0 градусов, что создает благоприятные условия для образования гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве ожидается гололедица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В пресс-службе просили автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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