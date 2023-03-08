В Москве ожидается гололедица

В ночь на четверг, 9 марта, в столице ожидается переход температуры через 0 градусов, что создает благоприятные условия для образования гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
«По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В пресс-службе просили автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.