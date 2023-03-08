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35 минут назад

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Москва24

Москва оказывает женщинам помощь в поиске дела мечты и открытии бизнеса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Помощь женщинам для реализации в разных сферах оказывают несколько столичных организаций.

Специалисты центров "Моя работа" помогают женщинам с подбором вакансий, подготовкой резюме, а также занимаются организацией тренингов и дополнительных занятий по профобучению.

"Центр занятости "Моя карьера" помогает оформить статус самозанятой и дает знания в сфере предпринимательства. Очень популярен курс "Хобби как бизнес", – сообщил мэр.

Желающим вернуться из декрета мамам помогут специалисты программы "Мама работает". На курсах женщины могут освоить новую профессию и начать работать удаленно в разных сферах. Женщинам с детьми, желающим сменить деятельность, окажут помощь в рамках программы "Мама онлайн".

Проект "Малый бизнес Москвы" предлагает москвичкам новые знания и поддержку экспертов, "Мой семейный центр" – психологические и правовые консультации, "Московское долголетие" – найти занятие по душе для женщин старше 55 лет.

В Международный женский день Собянин поздравил жительниц Москвы с праздником, поблагодарив их за доброту и заботу. Мэр пожелал москвичкам счастья, благополучия и здоровья, а также всегда оставаться обаятельными и несравненными.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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