В Москве из-за резкого понижения температуры образовался морозный туман, характерный для Сибири, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог пояснил в своем Telegram-канале, что в среду, 8 марта, температура воздуха в столице снизилась до -10,4°, а в ряде районов - до -13,2° и -13,5°.

По его оценке, такая низкая температура соответствует климатическим нормам января, непривычна в целом для марта.

Тишковец уточнил, что на фоне сильного понижения температуры в столичном регионе местами образовался морозный туман, видимость ухудшилась до 100 метров.

По словам синоптика, такие туманы характерны для Сибири, Дальнего Востока. Этим регионам свойственен резко континентальный климат и сильные морозы.