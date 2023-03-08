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43 минуты назад

Столицу накрыл сибирский морозный туман

Илья Родин

В Москве из-за резкого понижения температуры образовался морозный туман, характерный для Сибири, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог пояснил в своем Telegram-канале, что в среду, 8 марта, температура воздуха в столице снизилась до -10,4°, а в ряде районов - до -13,2° и -13,5°.

По его оценке, такая низкая температура соответствует климатическим нормам января, непривычна в целом для марта.

Москвичей предупредили о непраздничной погоде 8 марта

Тишковец уточнил, что на фоне сильного понижения температуры в столичном регионе местами образовался морозный туман, видимость ухудшилась до 100 метров.

По словам синоптика, такие туманы характерны для Сибири, Дальнего Востока. Этим регионам свойственен резко континентальный климат и сильные морозы.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что на юге европейской территории ожидается резкое потепление в ближайшие дни.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
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