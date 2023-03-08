В столичном метро женщинам подарят цветы в честь 8 марта

В честь Международного женского дня на 17 стойках «Живое общение» в столичном метро представительницам прекрасного пола будут дарить цветы. Об этом в среду, 8 марта сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В первой половине дня на 17 стойках женщинам будут дарить цветы, а в течение всего дня можно будет отправить открытку близким по всей стране, — рассказал он.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что цветы будут дарить с 08:00 до 12:30.

В честь праздника в кассах столичного метрополитена появились тематические карты «Тройка» общим тиражом в пять тысяч экземпляров. Приобрести их можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро.

К Международному женскому дню в городских теплицах вырастили более миллиона тюльпанов. Специалисты подготовили цветы разных сортов и оттенков: гибридные, попугайные, махровые.