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13 минут назад

«Сильный снег и ветер»: синоптик заявил о непраздничной погоде 8 марта

News.ru

В Москве 8 марта ожидается сильный снег и порывистый ветер, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, при этом температура будет на один градус выше нуля.

Москвичей предупредили о непраздничной погоде 8 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице 8 марта ожидается сильный снег и порывистый ветер. Но в тоже время в Москву потихоньку начнет приходить весна и начало оттепели. Та столбик термометра встанет на отметке в 1 градус выше ноля, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.

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Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве в Международный женский день стоит ожидать переменчивую погоду. Метеоролог предупредил, что в ночь на 8 марта будет мороз до 5–10 градусов. Эксперт при этом предупредил, что днем «заметно потеплеет». В субботу, 11 марта, и воскресенье, 12 марта, в столичном регионе также ожидается резкий перепад температур: в ночь на 11 марта похолодает до минус 16 градусов, тогда как днем 12 марта потеплеет до плюс четырех градусов. При этом погода 12 марта в Москве и Подмосковье будет по-настоящему теплой.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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