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18 минут назад

Дептранс выпустил лимитированные "Тройки" в честь 8 Марта

Москва24иещё 2

Столичный Дептранс выпустил лимитированные тройки по случаю Международного женского дня. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дептранс выпустил лимитированные "Тройки" в честь 8 Марта
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Заммэра поздравил пассажирок столичного транспорта с 8 Марта и пожелал им душевного тепла.

"Мы в свою очередь приготовили много разных подарков и сувениров и стараемся делать этот день ярче. В том числе выпустили 5 тысяч тематических "Троек", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале ведомства.

Приобрести лимитированные карты можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Ранее лимитированные "Тройки" были выпущены в честь открытия БКЛ. Проездные оформили изображениями со станциями линии. Помимо этого, к продаже были доступны и другие сувениры: ручки, обложки на паспорт, держатели для карт.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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