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1 час назад

Более миллиона тюльпанов выращены в московских теплицах к 8 Марта

Мир24иещё 1

Более миллиона тюльпанов вырастили в московских теплицах к празднику 8 Марта, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Более миллиона тюльпанов вырастили в московских теплицах к 8 Марта
Фото: Мир24Мир24

Специалисты подготовили цветы разных сортов и оттенков – махровые, гибридные и попугайные. Чтобы успеть к Международному женскому дню, высадку растений провели еще в декабре 2022 года.

В середине февраля специалисты уже начали срезать тюльпаны, поскольку в это время цветы находились в фазе молочной спелости – их бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.

В Комплексе городского хозяйства Москвы посоветовали при покупке выбирать цветы с закрытыми бутонами – они быстро раскроются в воде и простоят гораздо дольше. Перед тем как ставить цветы в вазу, срез следует обновить и в нижней части стебля удалить лишние листья.

В преддверии 8 Марта в России выросли продажи парфюмерии и косметики. Эти подарки самые популярные на праздник.

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