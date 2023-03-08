Более миллиона тюльпанов вырастили в московских теплицах к 8 Марта

Более миллиона тюльпанов вырастили в московских теплицах к празднику 8 Марта, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Фото: Мир24 Мир24

Специалисты подготовили цветы разных сортов и оттенков – махровые, гибридные и попугайные. Чтобы успеть к Международному женскому дню, высадку растений провели еще в декабре 2022 года.

В середине февраля специалисты уже начали срезать тюльпаны, поскольку в это время цветы находились в фазе молочной спелости – их бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.

В Комплексе городского хозяйства Москвы посоветовали при покупке выбирать цветы с закрытыми бутонами – они быстро раскроются в воде и простоят гораздо дольше. Перед тем как ставить цветы в вазу, срез следует обновить и в нижней части стебля удалить лишние листья.