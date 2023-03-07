Собянин: Число площадок проекта «День без турникетов» в этом году вырастет вдвое

Число площадок проекта «День без турникетов» вырастет в этом году в два раза — участниками будут свыше 1400 организаций. Об этом во вторник, 7 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города отметил, что проект дает жителям столицы возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро, а также узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы. Посещение таких учреждений будет интересно и взрослым, и детям, которые сегодня определяются с профессией.

С 2012 года «Дни без турникетов» посетили свыше 346 тысяч человек. В текущем году городское руководство намерено провести четыре бесплатные акции. Ближайшая из них состоится в конце марта, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.