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51 минуту назад

Собянин: Число площадок проекта «День без турникетов» в этом году вырастет вдвое

Вечерняя Москваиещё 5

Число площадок проекта «День без турникетов» вырастет в этом году в два раза — участниками будут свыше 1400 организаций. Об этом во вторник, 7 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

Собянин: Число площадок проекта «День без турникетов» в этом году вырастет вдвое
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей СобянинTelegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города отметил, что проект дает жителям столицы возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро, а также узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы. Посещение таких учреждений будет интересно и взрослым, и детям, которые сегодня определяются с профессией.

С 2012 года «Дни без турникетов» посетили свыше 346 тысяч человек. В текущем году городское руководство намерено провести четыре бесплатные акции. Ближайшая из них состоится в конце марта, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

2 марта директор московской службы занятости населения Андрей Тарасов рассказал, что организация в этом месяце проведет цикл бесплатных тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей и самозанятых. Профильные эксперты расскажут, как управлять финансами, выстраивать личный бренд и развивать навык эффективных продаж.

Новости Москвы,Андрей Тарасов,Сергей Собянин,
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