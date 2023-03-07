Собянин: Число площадок проекта «День без турникетов» в этом году вырастет вдвое

Число площадок проекта «День без турникетов» вырастет в этом году в два раза — участниками будут свыше 1400 организаций. Об этом во вторник, 7 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.
Глава города отметил, что проект дает жителям столицы возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро, а также узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы. Посещение таких учреждений будет интересно и взрослым, и детям, которые сегодня определяются с профессией.
С 2012 года «Дни без турникетов» посетили свыше 346 тысяч человек. В текущем году городское руководство намерено провести четыре бесплатные акции. Ближайшая из них состоится в конце марта, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.
2 марта директор московской службы занятости населения Андрей Тарасов рассказал, что организация в этом месяце проведет цикл бесплатных тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей и самозанятых. Профильные эксперты расскажут, как управлять финансами, выстраивать личный бренд и развивать навык эффективных продаж.