Собянин вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта

Накануне Международного женского дня мэр столицы Сергей Собянин по традиции вручил государственные и городские награды заслуженным москвичкам. В числе награжденных - советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина.
"Самый прекрасный праздник - 8 Марта. Мужчины с нетерпением его ждут. Вы не поверите, но действительно это так. У Москвы женское имя и женское лицо, [этот] замечательный город во многом был создан и сегодня живет благодаря замечательным москвичкам, благодаря вам, благодаря вашему труду, умению, профессионализму, и я в преддверии замечательного женского дня поздравляю вас, желаю вам здоровья, успехов и весеннего настроения", - обратился мэр к награжденным.
Он также поздравил москвичек с заслуженными наградами.
"Это ваша личная заслуга, которая, конечно, основана на вашем умении, отношении к делу, к труду. И просто удивительно, но там, где Москва добивается [успеха], можно смело приходить туда и видеть, что там женщины. Замечательные женщины в образовании, в здравоохранении, в культуре Москвы, да и во всех других отраслях - стройке, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Там, где вы, - там успех. Спасибо вам огромное от имени всех москвичей, от имени всех мужчин поздравляю вас. Счастья вам, здоровья", - заключил Собянин.