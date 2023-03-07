Собянин вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта

"Это ваша личная заслуга, которая, конечно, основана на вашем умении, отношении к делу, к труду. И просто удивительно, но там, где Москва добивается [успеха], можно смело приходить туда и видеть, что там женщины. Замечательные женщины в образовании, в здравоохранении, в культуре Москвы, да и во всех других отраслях - стройке, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Там, где вы, - там успех. Спасибо вам огромное от имени всех москвичей, от имени всех мужчин поздравляю вас. Счастья вам, здоровья", - заключил Собянин.