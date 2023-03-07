Пробки в Москве достигли десяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник оценивается в 10 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города накануне Международного женского дня медленно, вечером местами в столице идет снег, на дорогах - гололедица.

По данным на 17:50, движение особенно затруднено почти по всему Садовому, Бульварному кольцам и местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Ленинградском, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-западе, западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.