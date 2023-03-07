Москвичи смогут посетить катки в городских парках минимум до 10 марта

Жители и гости столицы смогут посетить катки с искусственным покрытием в городских парках как минимум до 10 марта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции «Мосгорпарк».

Работа катков с искусственным покрытием в столичных парках в дальнейшем, после 10 марта, будет зависеть от погодных условий, передает Telegram-канал «Парковый».

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе катков с искусственным покрытием. По его словам, для гостей и жителей столицы в этом году доступны 215 площадок.

«Вечерняя Москва» побывала на «Live! Катке» в парке усадьбы «Воронцово». На этой площадке встать на коньки помогают даже детям в возрасте от двух до четырех лет. Бесплатные занятия «Катаемся с мамой» для всех желающих проводят два раза в месяц.