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36 минут назад

Москвичи смогут посетить катки в городских парках минимум до 10 марта

Вечерняя Москва

Жители и гости столицы смогут посетить катки с искусственным покрытием в городских парках как минимум до 10 марта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции «Мосгорпарк».

Работа катков с искусственным покрытием в столичных парках в дальнейшем, после 10 марта, будет зависеть от погодных условий, передает Telegram-канал «Парковый».

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе катков с искусственным покрытием. По его словам, для гостей и жителей столицы в этом году доступны 215 площадок.

«Вечерняя Москва» побывала на «Live! Катке» в парке усадьбы «Воронцово». На этой площадке встать на коньки помогают даже детям в возрасте от двух до четырех лет. Бесплатные занятия «Катаемся с мамой» для всех желающих проводят два раза в месяц.

Также в столице открыли фотовыставки о зимних видах спорта. На снимках представили работу катка на Выставке достижений народного хозяйства, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке «Сокольники», Детском Черкизовском парке, тюбинговых и ледяных горок в районе Митино и многое другое.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,ВДНХ,
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