Собянин рассказал о пяти мостах с лучшими видами на ночную Москву

Лучшие виды ночной Москвы открываются с центральных мостов города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин .

«Вечером в Москве зажигается почти миллион уличных светильников. Для каждого объекта придумана уникальная подсветка. Пожалуй, самые эффектные панорамы открываются с центральных мостов», - отметил мэр.

Как уточняется в материале, наиболее эффектные виды города открываются с городских мостов - Патриаршего, Большого Каменного, Большого Устьинского, Крымского и Третьяковского.