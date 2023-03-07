В Москве планируют досрочно завершить программу реконструкции поликлиник

Работы по реконструкции поликлиник могут завершить досрочно в Москве. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

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Он посетил поликлинику на Проспекте Вернадского, где закончились работы по реконструкции.

"Поздравляю коллектив поликлиники с новосельем. Сейчас в Москве много поликлиник вышли из реконструкции. <...> Приняли обязательство досрочно закончить реконструкцию всех поликлиник в программе. Я уверен, что мы справимся с ней", - сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, четырехэтажное здание медицинского учреждения в районе Проспект Вернадского площадью 3,26 тыс. кв. м было построено в 1964 году. Последние годы в нем размещается филиал №1 городской поликлиники №8, медицинскую помощь в котором получают свыше 38,5 тыс. москвичей.

Мощность учреждения составляет 558 посещений в смену. В поликлинике работают 93 человека, в том числе 35 врачей. Прием ведут врачи общей практики (терапевты), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог. Предусмотрены кабинеты маммографии, ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики.