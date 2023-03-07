В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
28 минут назад

В Москве планируют досрочно завершить реконструкцию поликлиник в рамках программы

ТАССиещё 2

Работы по реконструкции поликлиник могут завершить досрочно в Москве. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

В Москве планируют досрочно завершить программу реконструкции поликлиник
Фото: ТАССТАСС

Он посетил поликлинику на Проспекте Вернадского, где закончились работы по реконструкции.

"Поздравляю коллектив поликлиники с новосельем. Сейчас в Москве много поликлиник вышли из реконструкции. <...> Приняли обязательство досрочно закончить реконструкцию всех поликлиник в программе. Я уверен, что мы справимся с ней", - сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, четырехэтажное здание медицинского учреждения в районе Проспект Вернадского площадью 3,26 тыс. кв. м было построено в 1964 году. Последние годы в нем размещается филиал №1 городской поликлиники №8, медицинскую помощь в котором получают свыше 38,5 тыс. москвичей.

Мощность учреждения составляет 558 посещений в смену. В поликлинике работают 93 человека, в том числе 35 врачей. Прием ведут врачи общей практики (терапевты), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог. Предусмотрены кабинеты маммографии, ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики.

"На время комплексной реконструкции, которая продолжалась в 2021-23 годах, пациенты были переведены в головное здание ГП №8 (Мичуринский проспект, д. 16, корп. 1) и филиал №2 (улица 26 Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5)", - уточнили в пресс-службе.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий