В Москве планируют досрочно завершить программу реконструкции поликлиник

Работы по реконструкции поликлиник могут завершить досрочно в Москве. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин во вторник.
Он посетил поликлинику на Проспекте Вернадского, где закончились работы по реконструкции.
"Поздравляю коллектив поликлиники с новосельем. Сейчас в Москве много поликлиник вышли из реконструкции. <...> Приняли обязательство досрочно закончить реконструкцию всех поликлиник в программе. Я уверен, что мы справимся с ней", - сказал Собянин.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, четырехэтажное здание медицинского учреждения в районе Проспект Вернадского площадью 3,26 тыс. кв. м было построено в 1964 году. Последние годы в нем размещается филиал №1 городской поликлиники №8, медицинскую помощь в котором получают свыше 38,5 тыс. москвичей.
Мощность учреждения составляет 558 посещений в смену. В поликлинике работают 93 человека, в том числе 35 врачей. Прием ведут врачи общей практики (терапевты), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог. Предусмотрены кабинеты маммографии, ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики.
"На время комплексной реконструкции, которая продолжалась в 2021-23 годах, пациенты были переведены в головное здание ГП №8 (Мичуринский проспект, д. 16, корп. 1) и филиал №2 (улица 26 Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5)", - уточнили в пресс-службе.