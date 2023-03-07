Дептранс Москвы назвал преимущества электробусов улучшенной комплектации

В электробусах улучшенной комплектации увеличен запас хода. Об этом во вторник, 7 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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— В новых электробусах увеличен запас хода, они бесшумные и маневренные. С момента запуска этот инновационный транспорт на маршрутах м17 и 53 перевез около 600 тысяч пассажиров, — сказал он.

Также в электробусах установили более износостойкое напольное покрытие, адаптировали систему освещения в салоне и увеличили передний маршрутный указатель, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне заммэра рассказал, что в марте формат трансляций улучшат на 4,9 тысячи медиаэкранах в автобусах и электробусах столицы. По его словам, в дальнейшем на медиаэкранах появятся пометки о выходах к ближайшим социальным объектам и пересадках на другие виды транспорта.