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54 минуты назад

Дептранс Москвы назвал преимущества электробусов улучшенной комплектации

Вечерняя Москва

В электробусах улучшенной комплектации увеличен запас хода. Об этом во вторник, 7 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Дептранс Москвы назвал преимущества электробусов улучшенной комплектации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В новых электробусах увеличен запас хода, они бесшумные и маневренные. С момента запуска этот инновационный транспорт на маршрутах м17 и 53 перевез около 600 тысяч пассажиров, — сказал он.

Также в электробусах установили более износостойкое напольное покрытие, адаптировали систему освещения в салоне и увеличили передний маршрутный указатель, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне заммэра рассказал, что в марте формат трансляций улучшат на 4,9 тысячи медиаэкранах в автобусах и электробусах столицы. По его словам, в дальнейшем на медиаэкранах появятся пометки о выходах к ближайшим социальным объектам и пересадках на другие виды транспорта.

В минувшую пятницу, 3 марта, Ликсутов заявил, что в столице перевезли свыше 31 миллиона пассажиров на электробусах этой зимой. Данный показатель превысил результат прошлогодней зимы на семь миллионов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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