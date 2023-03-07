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53 минуты назад

Московские парки выделят площадки для уличных артистов

Российская Газета

Московские парки в летнем сезоне снова выделят площадки для выступлений уличных артистов. Шанс проявить себя и показать свой талант есть у любого, но сперва нужно пройти конкурсный отбор, а затем - живые прослушивания.

Московские парки выделят площадки для уличных артистов
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Пилотный сезон стартовал в прошлом году. До этого артистам приходилось отправлять заявки в каждый парк. Поэтому авторы проекта "Уличный артист" упростили процесс, запустив отдельное направление для парков. Теперь претендентам достаточно один раз подать заявку и выступить перед жюри, а парки уже сами выберут подходящих для себя "звезд". Тогда о себе заявили более 400 участников, победителями стали 113 из них. Путь к славе они начали в 17 парках, включая "Сокольники", "Царицыно", Парк Горького. Позже свои сцены организовали "Остров Мечты", "Павелецкая Плаза" и ВДНХ. В общей сложности набралось 50 площадок. В этом году их будет еще больше, рассказали "РГ" организаторы.

Видео дня

"Мы замечаем, как меняется отношение к выступлениям уличных артистов, - отмечает директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. - Посетители парков становятся той самой аудиторией, которая готова поддержать их вне зависимости от творческого опыта или возраста".

Заявки принимаются до 19 марта включительно. На сайте mosproducer.ru нужно заполнить анкету и приложить к ней ссылки на видеозаписи выступлений. Приветствуются и сольные, и коллективные номера. Парки готовы предоставить площадки и музыкантам, и танцорам, и актерам, и мимам, и художникам. Лучших из них пригласят в апреле на прослушивания. Победители же получат аккредитацию и смогут уже с мая бронировать на портале mos.ru выделенные им площадки.

Кстати

В столичном метро музыканты выступают на законных основаниях уже несколько лет. Площадки для их концертов выделяют в переходах и вестибюлях подземки. Играть и петь там каждый день могут только те исполнители и коллективы, которых отобрали эксперты. Привязки к одной "сцене" нет - музыкантам разрешается выбирать свободные дату, время и площадку.

Новости Москвы,Андрей Петров,ВДНХ,
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