Московские парки выделят площадки для уличных артистов

Московские парки в летнем сезоне снова выделят площадки для выступлений уличных артистов. Шанс проявить себя и показать свой талант есть у любого, но сперва нужно пройти конкурсный отбор, а затем - живые прослушивания.

Фото: Российская газета Российская газета

Пилотный сезон стартовал в прошлом году. До этого артистам приходилось отправлять заявки в каждый парк. Поэтому авторы проекта "Уличный артист" упростили процесс, запустив отдельное направление для парков. Теперь претендентам достаточно один раз подать заявку и выступить перед жюри, а парки уже сами выберут подходящих для себя "звезд". Тогда о себе заявили более 400 участников, победителями стали 113 из них. Путь к славе они начали в 17 парках, включая "Сокольники", "Царицыно", Парк Горького. Позже свои сцены организовали "Остров Мечты", "Павелецкая Плаза" и ВДНХ. В общей сложности набралось 50 площадок. В этом году их будет еще больше, рассказали "РГ" организаторы.

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"Мы замечаем, как меняется отношение к выступлениям уличных артистов, - отмечает директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. - Посетители парков становятся той самой аудиторией, которая готова поддержать их вне зависимости от творческого опыта или возраста".

Заявки принимаются до 19 марта включительно. На сайте mosproducer.ru нужно заполнить анкету и приложить к ней ссылки на видеозаписи выступлений. Приветствуются и сольные, и коллективные номера. Парки готовы предоставить площадки и музыкантам, и танцорам, и актерам, и мимам, и художникам. Лучших из них пригласят в апреле на прослушивания. Победители же получат аккредитацию и смогут уже с мая бронировать на портале mos.ru выделенные им площадки.

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