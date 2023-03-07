В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
52 минуты назад

Солнце светило в Москве зимой около 83 часов

Москва24иещё 1

Этой зимой солнце светило в Москве около 83 часов, 67% от нормы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, сколько светило солнце этой зимой в Москве
Фото: Москва 24Москва 24

Синоптик отметила, что меньше всего солнечного света было в декабре и январе – 22 и 21 час соответственно. При этом в феврале солнце радовало москвичей чаще. В этом месяце оно светило около 40 часов.

"Зима в этом году солнца не добрала. При зимней норме 123 часа солнечного света жители столицы получили всего 83 часа, 67% нормы. Так что можно говорить, что москвичи солнца недополучили", – отметила Позднякова.

Подобный дефицит был в столице в 2019–2020 годах. Тогда солнце светило 72 часа, 59% от нормы.

Между тем глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что в Международный женский день в городе прогнозируется резкий скачок температуры. Утром в Москве ожидается мороз до 10–12 градусов. После обеда жителям столицы пообещали снег с южным ветром.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий