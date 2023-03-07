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20 минут назад

Чат-бот Александра ответила на вопросы москвичей три миллиона раз

Вечерняя Москва

Чат-бот Александра ответила на различные вопросы москвичей три миллиона раз. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Чат-бот Александра ответила на вопросы москвичей 3 миллиона раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Сейчас Александра может ответить на 55 тысяч вопросов о городском транспорте. Также недавно у виртуального помощника в пилотном режиме появился свой цифровой голос, — сказал он.

Такая функция даст возможность пассажирам быстрее решать вопросы, связанные с работой Московского транспорта. Чаще всего у Александры спрашивали, как перенести баланс «Тройки», как оплатить парковку, как удаленно пополнить «Тройку» и как продлить парковочное разрешение, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В минувшую пятницу, 3 марта, Ликсутов рассказал, что за два дня после открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро москвичи почти 1,5 тысячи раз обратились к чат-боту Александре, отвечающей на вопросы о БКЛ. Чаще всего жители столицы интересовались местами покупки тематических карт «Тройка», выпущенных к открытию линии.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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