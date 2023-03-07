Чат-бот Александра ответила на вопросы москвичей 3 миллиона раз

Чат-бот Александра ответила на различные вопросы москвичей три миллиона раз. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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— Сейчас Александра может ответить на 55 тысяч вопросов о городском транспорте. Также недавно у виртуального помощника в пилотном режиме появился свой цифровой голос, — сказал он.

Такая функция даст возможность пассажирам быстрее решать вопросы, связанные с работой Московского транспорта. Чаще всего у Александры спрашивали, как перенести баланс «Тройки», как оплатить парковку, как удаленно пополнить «Тройку» и как продлить парковочное разрешение, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».