Собянин: «Активные работы ведутся на 11 будущих станциях МЦД»

Одиннадцать будущих пригородных вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) находятся в активной фазе строительства и реконструкции. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций. <…> В активной фазе строительства/реконструкции находятся 11 будущих пригородных вокзалов МЦД", - написал он.

По его словам, в рамках подготовки к запуску МЦД-4 на Белорусском вокзале идет строительство новых платформ, а пешеходный мост будет заменен подземным переходом с лифтами и эскалаторами. В результате реконструкции пропускная способность Белорусского вокзала существенно увеличится, что позволит с комфортом обслуживать растущие потоки пассажиров, отметил Собянин.

Как добавил мэр, еще один большой транспортно-пересадочный узел - Курский вокзал, которым ежедневно пользуются до 70 тыс. пассажиров пригородного сообщения. Здесь останавливаются поезда МЦД-2, электропоезда Курского, Рижского и Горьковского направлений, "Ласточки" до Нижнего Новгорода и Иваново. Кроме того, в этом году здесь начнут останавливаться и поезда МЦД-4. Предполагается, что к 2030 году пассажиропоток возрастет до 156 тыс. человек.