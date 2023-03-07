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59 минут назад

Активные работы ведутся на 11 будущих станциях МЦД

ТАССиещё 1

Одиннадцать будущих пригородных вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) находятся в активной фазе строительства и реконструкции. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

Собянин: «Активные работы ведутся на 11 будущих станциях МЦД»
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"Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций. <…> В активной фазе строительства/реконструкции находятся 11 будущих пригородных вокзалов МЦД", - написал он.

По его словам, в рамках подготовки к запуску МЦД-4 на Белорусском вокзале идет строительство новых платформ, а пешеходный мост будет заменен подземным переходом с лифтами и эскалаторами. В результате реконструкции пропускная способность Белорусского вокзала существенно увеличится, что позволит с комфортом обслуживать растущие потоки пассажиров, отметил Собянин.

Как добавил мэр, еще один большой транспортно-пересадочный узел - Курский вокзал, которым ежедневно пользуются до 70 тыс. пассажиров пригородного сообщения. Здесь останавливаются поезда МЦД-2, электропоезда Курского, Рижского и Горьковского направлений, "Ласточки" до Нижнего Новгорода и Иваново. Кроме того, в этом году здесь начнут останавливаться и поезда МЦД-4. Предполагается, что к 2030 году пассажиропоток возрастет до 156 тыс. человек.

"В 2023 году в составе МЦД-4 откроются еще несколько новых станций. <…> Новые станции наземного метро - это комфорт и безопасность пассажиров. Это улучшение транспортной доступности сложившихся районов и возможности для развития прилегающих территорий", - подчеркнул Собянин.

Новости Москвы,Олег Белозеров,Сергей Собянин,РЖД,
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