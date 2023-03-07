На севере Москвы отремонтируют дом середины XX века

Дом середины XX века отремонтируют в Хорошевском районе на севере Москвы , сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Девятиэтажный дом (улица Куусинена, 15, корпус 2) возведен в 1955 году. Парадный фасад облицован керамическим блоком. Дополнительный объем дому, имеющему эркеры, придают межэтажные многопрофильные карнизы с массивными фризами. Высокие окна первого этажа выделены полуарочными наличниками. Порталы с карнизом и модульонами украшают входные группы дворового фасада, указывается в сообщении.