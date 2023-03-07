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1 час назад

Москвичи назвали сумму своих расходов на одежду

Мослента

О готовности москвичей отдать за подбор новой одежды в среднем полмиллиона рублей «Мосленте» стало известно из беседы со стилистом Эльвирой Янковской, работающей в фэшн-индустрии уже 18 лет.

Москвичи назвали сумму своих расходов на одежду
Фото: МослентаМослента

«Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей», — рассказала стилист, отметив, что такая ситуация происходит из-за сильно выросших цен в магазинах.

По ее словам, одна вещь стоит в среднем десять тысяч рублей, поэтому, располагая, например, только 50 тысячами рублей, полноценный гардероб составить не получится. На эти день можно собрать маленькую стильную капсулу максимум из трех образов.

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