Москвичи назвали сумму своих расходов на одежду

О готовности москвичей отдать за подбор новой одежды в среднем полмиллиона рублей «Мосленте» стало известно из беседы со стилистом Эльвирой Янковской, работающей в фэшн-индустрии уже 18 лет.

«Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей», — рассказала стилист, отметив, что такая ситуация происходит из-за сильно выросших цен в магазинах.

По ее словам, одна вещь стоит в среднем десять тысяч рублей, поэтому, располагая, например, только 50 тысячами рублей, полноценный гардероб составить не получится. На эти день можно собрать маленькую стильную капсулу максимум из трех образов.