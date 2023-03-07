Москвичей предупредили о резком скачке температуры 8 Марта

"8 Марта в столице будет погодное представление. Так с утра в Москве будет мороз до 10–12 градусов на столбике термометра. Но уже после обеда начнет идти снег, а также поднимется южный ветер", – сообщил синоптик, уточнив, что к вечеру температура воздуха поднимется до нуля градусов.