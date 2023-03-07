Большинство москвичей захотели пользоваться речным электротранспортом

Проведенный в феврале социологический опрос среди москвичей показал, что жители положительно относятся к запуску нового вида городского транспорта и что речными электросудами готовы пользоваться около 90% респондентов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

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"По результатам опроса 73% опрошенных знают о том, что в столице начнут ходить речные электросуда. Исследование также показало, что будущие пассажиры готовы использовать их в качестве альтернативного вида транспорта и регулярно добираться до работы или мест учебы по реке. <...> Около 90% москвичей готовы пользоваться речным электротранспортом", - сообщили в пресс-службе.

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Участие в исследовании приняли 1 826 респондентов - пассажиры городского транспорта и автомобилисты. Опрос был проведен с целью выявления информированности москвичей о запуске электросудов и их отношения к новому виду городского транспорта. Целевые аудитории разделили на две категории: жители и посетители районов первого регулярного речного маршрута парк "Фили" - "Киевский" и москвичи в целом.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем подготовку к запуску регулярного речного транспорта. Уже сегодня к нему виден интерес со стороны москвичей. Мы узнали, что особенно начала работы нового вида городского транспорта ждут пассажиры маршрута парк "Фили" - "Киевский" - свыше 80% опрошенных, проживающих или работающих в районах прохождения маршрута, положительно оценивают идею запуска", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Названия каждому электросудну присваиваются в честь рек, которые протекают в разных районах столицы. Так, например, уже проходящий активные испытания борт "Сетунь" назван в честь реки длиной 38 км, протекающей на западе Москвы через районы Солнцево, Ново-Переделкино, Раменки, Можайский и другие.